Aalst carnaval ontving voor start van driedaagse valse bommelding van 14-jarige op sociale media Koen Baten

25 februari 2020

19u42 11 Aalst Aalst carnaval gaat vanavond zijn laatste avond in met de popverbranding en nog een laatste keer feesten. Carnaval zelf is tot nu veilig verlopen voor iedereen, zonder grote incidenten. “De politiediensten hebben goed werk geleverd”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.

Naast de bedreigingen aan het adres van de burgemeester omwille van Joden in de stoet, kwamen er voor carnaval goed en wel van start was gegaan ook al enkele dreigementen binnen. Zo was er de man die vorig jaar met een wagen in de stoet reed die een wansmakelijke grap op zijn Facebook postte dat hij het dit jaar opnieuw zou doen. Op zondag, voor de stoet vertrok, was er op sociale media een veertienjarige jongen die melding maakte van een bom op de Grote Markt in Aalst. “De politie heeft toen een grondige sweeping gedaan, maar het was al vrij duidelijk dat dit ook om een vals bericht ging”, zegt D’Haese. “We wilden echter geen enkel risico nemen en hebben alles grondig gecontroleerd. De daders zijn ook gekend en er is een proces-verbaal opgesteld door de politie”, klinkt het.

De burgemeester benadrukt dat er nooit gevaar is geweest en niets aan het toeval werd overgelaten. Ook vanmiddag was er nog een sweeping van de Markt met honden. “Dit is standaardprocedure voor de popverbranding”, zegt burgemeester D’Haese.