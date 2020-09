Aalst carnaval 2021 gaat toch door... in juni Rutger Lievens

17 september 2020

12u43 1600 Aalst Aalst carnaval 2021 zal toch doorgaan, al wordt het een zomercarnaval. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zegt dat het carnaval zal plaatsvinden in juni, op voorwaarde dat er een vaccin is.



De burgemeester heeft het nieuws aan onze redactie bevestigd. Het ziet er niet naar uit dat er tegen februari een vaccin zal zijn, dus heeft het niet veel zin om een carnaval te organiseren. De stad Aalst heeft dus beslist om het feest uit te stellen naar juni. Het wordt dus een zomercarnaval. De burgemeester hoopt dat er tegen dan een vaccin zal zijn.

“Het is met verschrikkelijk veel pijn in het hart dat ik dit moet communiceren, maar corona laat ons niet toe om carnaval op een veilige manier te organiseren. Het is een volksfeest met 80.000 feestvierders op heel korte afstand van elkaar. We zullen trachten een voorstel op tafel te leggen om een zomercarnaval te organiseren. Die zal wellicht het laatste weekend van juni plaatsvinden, maar dat moet nog praktisch uitgewerkt worden”, aldus Christoph D’Haese (N-VA).