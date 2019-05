A Night With Lemmens wordt A Night For Lemmens: “Comme Ça steunt jonge dj na zwaar verkeersongeval” Rutger Lievens

23 mei 2019

18u49 114 Aalst A Night With Lemmens in Comme Ça in Aalst wordt A Night For Lemmens. De 17-jarige dj Jelle Lemmens raakte in de nacht van 16 op 17 mei zwaargewond tijdens een auto-ongeval in de Hoogstraat in Haaltert. De bestuurder was lichtgewond, Jelle was in levensgevaar. Ondertussen is zijn toestand niet meer kritiek en is hij bij bewustzijn. Vrienden en familie willen van de avond waarop hij normaal zou draaien in het danscafé nu een benefiet maken.

Jelle Lemmens raakte op 17 mei zwaargewond tijdens een auto-ongeval in de Hoogstraat in Haaltert. Er waren op het moment van het ongeval twee inzittenden. Beide jongens reden in de richting van Aalst toen het aan de scherpe bocht aan de ING plots mis liep. Wat er die nacht precies gebeurde lees je hier.

“Als ze je daarvoor uit je bed bellen, om te zeggen dat jouw kind levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis ligt, dan staat je wereld plots stil”, zegt mama Saskia Renders. “De hulpdiensten vertelden me achteraf dat Jelle echt door het oog van de naald is gekropen.”

Buiten levensgevaar

De bestuurder was eerder lichtgewond, maar Jelle die als passagier in het voertuig zat was er erger aan toe. “Een hersenbloeding, een klaplong, staartbeen gebroken en ook de structuur van zijn aangezicht is verbrijzeld”, zeggen de ouders Chris Lemmens en Saskia Renders. “Het is een emotionele rollercoaster geweest voor ons”, zegt de mama. “Ik slaap maar twee uur per dag”, vult papa aan.

Ondertussen gaat het al ietsje beter met Jelle. “Hij is buiten levensgevaar, de hersenbloeding is weg, maar het zal een lange revalidatie worden. Jelle ligt niet in coma, maar communiceren, gaat moeizaam”, klinkt het bij de familie. De 17-jarige loopt school in het VTI. “In de richting Schilder-Behanger. Dat is echt wel zijn ding en ik denk dat hij daar gaat in verder gaan. Er zijn afspraken gemaakt met de school, want dit schooljaar zal hij niet meer terug kunnen keren”, zegt papa Chris. Of hij wordt een wereldberoemde dj natuurlijk. “Muziek is al lang een passie. Sinds zijn 14 jaar experimenteert hij als dj en daar gaat heel veel tijd naartoe.”

Benefiet

In danscafé Comme Ça kreeg de jonge dj alle kansen en die heeft hij gegrepen. Op 29 juni stond het event ‘A Night With Lemmens’ gepland, maar dat wordt nu ‘A Night For Lemmens’. Een nacht voor Jelle dus. “Die nacht zullen we het feestje live filmen zodat Jelle kan meevolgen vanuit zijn ziekenhuisbed. Feestvierders kunnen hem zo een hart onder de riem steken. Er zal ook geld ingezameld worden om Jelle te ondersteunen. We hebben een oproep gedaan via sociale media met de vraag of er dj’s wilden komen draaien. We zochten er zes, we kregen vijftig reacties. En niet van de minste, zelfs dj Greg S liet weten te komen draaien. Er zullen dj’s zijn van 19 tot 7 uur”, zeggen Kimberley Vercauteren en Ignace Van Cauter, de uitbaters van Comme Ça.