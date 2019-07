89 Aalsterse studenten krijgen steun van OCMW Rutger Lievens

05 juli 2019

15u40 0 Aalst 89 studenten krijgen steun van het OCMW van Aalst. Het gaat om kwetsbare jongeren die dankzij ondersteuning van het OCMW toch nog een diploma kunenn behalen. “We volgen hun schoolresultaten op”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

Steeds meer mensen met een leefloon gaan een contract aan met het OCMW waarin ze in ruil voor een leefloon beloven te werken aan hun situatie. In 2016 waren er 209 zogenaamde GPMI’s, wat staat voor Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie. In 2018 waren er 783 contracten tussen het OCMW en een leefloongerechtigde in Aalst.

Rechten en plichten

“Samen met de cliënten maken we een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) op. Op elk levensdomein biedt het OCMW waar nodig ondersteuning vanuit een integrale aanpak. Maar de slaagkans hangt grotendeels af van de houding van de leefloongerechtigde”, geeft schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) toe.

“In zo’n afsprakencontract staan de rechten en plichten van de persoon die leefloon ontvangt. “Op basis daarvan evalueren we de inspanningen van de cliënt op vlak van activering of integratie zoals lessen Nederlands. Maar dat kan ook gaan om begeleiding bij een verslaving”, verduidelijkt de schepen.

Schoolresultaten

Van de OCMW-cliënten zijn er 89 studenten. Met hen werden afspraken gemaakt over het verloop van hun studies of vorming gedurende hun hulpverleningstraject. “Kwetsbare jongeren krijgen hierdoor alsnog de mogelijkheid om een diploma te halen. Dat toekomstig diploma vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt. Wij volgen via onder meer hun GPMI hun schoolresultaten op”, zegt Smeyers.

“Bovendien beperkt steun bovenop het leefloon zich tot datgene wat de eigen inspanningen van cliënten ondersteunt. We stellen hen redelijke voorwaarden om werk te maken van hun situatie. Zo krijgen ze het signaal dat OCMW-steun niet vrijblijvend is”, aldus Smeyers (N-VA).