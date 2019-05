86-jarige vrouw valt over losliggende steen op Grote Markt: “De Grote Markt ligt er schandalig bij” Rutger Lievens

28 mei 2019

18u34 0 Aalst Bont en blauw, met een gebroken arm, revalideert Christiane Van Renterghem de komende weken in De Mouterij in Aalst. Tijdens haar dagelijkse wandeling - ze moet in beweging blijven van de dokter - struikelde ze over een van de losliggende stenen op de Grote Markt. Ze hoopt dat de stad Aalst snel iets doet aan de slechte staat waarin de Grote Markt zich bevindt.

Christiane Van Renterghem is volop aan het revalideren in De Mouterij in de Nieuwbeekstraat in Aalst. Thuis aan het Colinetplein kan ze niet blijven met die gebroken arm. “Door de val was mijn bril gebroken en gsm kapot, maar ik was ook gekwetst: arm gebroken”, zegt ze.

Losliggende kassei

En dat op haar leeftijd. Christiane struikelde tijdens haar dagelijkse wandeling. “De dokter heeft gezegd dat ik elke dag in beweging moet zijn, dus wandel ik. Van aan het Colinetplein door de Zoutstraten over de Grote Markt naar de Kattestraat, zo naar de Nieuwstraat en zo terug naar de Grote Markt. Ik wou de Kattestraat inwandelen aan de Graaf Van Egmont en daar viel ik over een van de losliggende kasseien. Pardoes op mijn gezicht”, zegt de dame op leeftijd.

De senior is niet te spreken over de staat waarin de Grote Markt zich bevindt. “De Grote Markt ligt er schandalig bij. Een heraanleg is absoluut nodig. Ook voor rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen is het een hobbelig, ongemakkelijke belevenis. Hopelijk ben ik snel gerevalideerd. Alleen over de Grote Markt stappen, dat durf ik niet meer. Het zal voortaan met behulp van een rollator zijn”, zegt ze.

Heraanleg nog deze bestuursperiode

De heraanleg van de Grote Markt was een van de speerpunten die de N-VA, CD&V en Open Vld naar voor schoven in hun bestuursakkoord dat ze sloten na de verkiezingen van 2018. Schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat die vernieuwing er ook echt komt. “Ik ben pas zes maanden bezig, maar er wordt aan gewerkt. Voorlopig waren we vooral met het project Esplanadepark bezig, maar de heraanleg van de Grote Markt zal er zeker komen”, zegt De Gucht.

Hij verzekert dat er geld zal voor vrij gemaakt worden. “Het is al langer bekend dat de Grote Markt aan vernieuwing toe is. Tijdens deze bestuursperiode zal dat ook gebeuren”, zegt De Gucht (Open Vld). Tot het zover is, wil hij er alles aan doen om ongelukken zoals deze te voorkomen. “Na carnaval had ik onze diensten al eens opdracht gegeven om de stenen van de Grote Markt weer op hun plaats te leggen. Ik zal nogmaals vragen om iets te doen aan losse ontbrekende stenen”, zegt de schepen.

Meer over Grote Markt

politiek