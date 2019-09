84-jarige spookrijder die onder invloed ongeval veroorzaakte leverde zelf rijbewijs in, maar krijgt toch fikse geldboete Koen Baten

09 september 2019

17u49 0 Aalst Een 84-jarige spookrijder uit Aalst is veroordeeld tot een geldboete van 2.000 euro. Op de expresweg tussen Ninove en Aalst botste hij tegen een tegenligger. Na het ongeval diende hij meteen zijn rijbewijs in.

Aalstenaar Hubert N. (84) was op 3 maart van dit jaar rond 22.30 uur op weg naar huis toen hij in Ninove in de verkeerde richting de expresweg opreed. “Hij reed 4,7 kilometer lang in de verkeerde richting. Hij passeerde zelfs een kruispunt met verkeerslichten”, aldus het openbaar ministerie. De dolle rit eindigde toen hij in aanrijding kwam met de auto van een 35-jarige man uit Denderleeuw. Die laatste raakte slechts lichtgewond, net als de tachtiger.

De tachtiger was onder invloed van alcohol. Hij had 1,6 promille alcohol in zijn bloed. “Ik had enkele glazen wijn gedronken", verklaarde N. “Maar ik weet echt niet hoe ik in de tegenovergestelde richting ben terechtgekomen. Ik herinner me niet zo veel meer van het ongeval zelf", klonk het.

De bejaarde man zelf besliste na het ongeval meteen om zijn rijbewijs in te dienen. “Ik wil niet meer met een wagen rijden. Ik ben zelf enorm geschrokken en zal nooit meer plaatsnemen achter het stuur", klonk het. Politierechter Peter D'hondt verminderde daardoor de straf, maar gaf de tachtiger toch nog een fikse geldboete van 2.000 euro. Hij kreeg ook een rijverbod van een jaar. Als de man toch nog zou willen rijden moet hij eerst slagen in alle examens.