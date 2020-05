81.872 Aalstenaars krijgen mondmasker van stad: “Genoeg voor iedereen ouder dan 6 jaar” Rutger Lievens

08 mei 2020

14u51 12 Aalst De stad Aalst heeft 81.872 mondmaskers besteld, een voor iedere inwoner. Zo kan elke Aalstenaar ouder dan 6 jaar over een mondmasker beschikken.

“Hoewel dit land maar liefst 5 verschillende ministers bevoegd voor mondmaskers telt, hebben heel wat burgers besloten om niet te wachten op de overheid. Wel... ze hadden groot gelijk, zo blijkt uit de vaudeville omtrent de mondkapjes die ik met stijgende verbazing heb gadegeslagen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Zeer veel mensen hebben niet afgewacht en beschikken momenteel reeds over zelf gefabriceerde mondsmaskers en maakten er ook voor anderen. Het ziet er naar uit dat we nog enkele maanden met dit virus zullen zitten opgescheept, en dus moeten we ook vooruitkijken.”

Meteen inzetbare voorraden in huis hebben is geen overbodige luxe in deze tijden. “Daarom heeft het stadsbestuur, zoals eerder aangekondigd, effectief groen licht gegeven voor de aankoop van 81.872 mondmaskers. Degelijke kwaliteit, goed getest, verantwoorde prijs en correct gecertificeerd. Begin juni zullen deze geleverd worden. Elke Aalstenaar die 6 jaar of ouder is , zal op dat moment over een (extra) mondmasker kunnen beschikken”, aldus de burgemeester van Aalst.