80.000 toeschouwers zien 5.000 carnavalisten schitteren: “Aalst carnaval is en blijft de hoogmis van creativiteit” Rutger Lievens

23 februari 2020

21u23 37 Aalst Ondanks de slechte weersomstandigheden hebben ruim 80.000 toeschouwers de 5.000 carnavalisten zien schitteren in de straten van Aalst. Enkele van die 5.000 carnavalisten spotten met Joden en haalden de aandacht van de internationale media op hun hals. Het overgrote deel van de Aalsterse carnavalisten koos echter een ander onderwerp: Greta Thunberg en Anuna De Wever, Brexit, het koningshuis en Delphine Boël, en het lek in het stadsbestuur bijvoorbeeld.

“Aalst Carnaval is en blijft de hoogmis van creativiteit. Niet enkel creativiteit op het gebied van wagens en kostuums bouwen, maar ook op het gebied van taal. (Dialectische) woordspelingen zijn moeilijk te vertalen en kunnen door niet-Aalstenaars anders worden opgevat. Die woordspelingen zijn ook een uiting van taalcreativiteit, maar heel moeilijk te verklaren”, vertelt de burgemeester. “Er wordt de draak gestoken met mensen die aan de macht zijn: lokale, nationale en internationale politici. Ik besef ook dat tijdens Aalst carnaval de prijzen van fijngevoeligheid niet worden uitgereikt.”

Weinig nationale politici

Opmerkelijk dit jaar was dat politici zoals Alexander De Croo (Open Vld), toch een Oost-Vlaams boegbeeld, carnaval meden. Gwendolyn Rutten (Open Vld) en Ben Weyts (N-VA) waren de enige nationale politici op de tribune. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) is op Aalst carnaval verkleed als garagist van Toyota. Hij was deze week op sociale media kop van jut toen hij zich had laten ontvallen dat hij als minister moet beschikken over een wagen met ‘enige standing’. En een ‘Toyota Corollo’ heeft die volgens hem duidelijk niet. “Aalst carnaval, dat is lachen met jezelf dus vond ik dit een gepaste outfit”, lacht de minister. “Natuurlijk ben ik hier aanwezig. Ik snap dat het voor sommigen moeilijk ligt, gezien de internationale context, maar hier niet aanwezig zijn zou vaandelvlucht zijn voor mij.”

Gwendolyn Rutten (Open Vld) was dan weer verkleed als René Magritte. Een ode aan het surrealisme van België, maar ook van Aalst carnaval. “De rest van de wereld zal Aalst of België niet altijd begrijpen, maar dat hoeft ook niet. Ik ben zeker niet bang om hier aanwezig te zijn. Ik ben nooit bang om met mezelf te lachen.”

Burgemeester van Dendermonde Piet Buyse (CD&V) kwam de Aalstenaars ook een hart onder de riem steken. “Alleen jammer van het Ros Balatum, die wansmakelijke persiflage die jullie gemaakt hebben van ons fier Ros Beiaard”, zei hij met een knipoog naar de vete tussen Aalst en Dendermonde.

Prins Yvan: “Carnaval is van Aalst alleen”

Prins Carnaval Yvan De Boitselier beleefde zondag één van de mooiste dagen van zijn leven. Zijn droom om als prins door Aalst te rijden, kwam uit. Hij wenst alle carnavalisten een fijn feest toe. “Aalst is van ons”, zei hij. De Boitselier behoort tot een prinsendynastie: zijn vader Jean-Paul en grootvader Fransky waren ook Prins Carnaval. Drie generaties carnavalsprinsen, dat is uniek in Aalst. Prins Yvan was geëmotioneerd toen hij in zijn open wagen de Grote Markt op reed. “De pers zal kunnen zien wat voor moois er allemaal in de stoet meegaat. Het is uniek. Ik ben de gelukkigste mens ter wereld. Aalstenaars, carnaval is van Aalst en alleen van Aalst!”