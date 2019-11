77-jarige man vermist sinds zondag nadat hij vertrok uit ziekenhuis Koen Baten

04 november 2019

20u06 0 Aalst Op zondag 3 november 2019 verliet de 77-jarige Raymond Kestens het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op de Moorselbaan in Aalst. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man, de politie verspreid nu zijn foto op vraag van het parket.

De man verliet het ziekenhuis omstreeks 17.50 uur zondagavond. Raymond Kestens is 1m72 lang, normaal gebouwd en heeft grijs haar. Normaal draagt hij een bril, maar deze heeft hij niet bij zich.

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwgrijs hemd, een donkerblauwe pull met rode streep in het midden, een blauwe jas en een groene werkbroek. De man heeft dringend medische zorgen nodig.

Wie meer info heeft over Raymond of weet waar hij verblijft kan contact opnemen via het nummer 0800.30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.

Meer over Raymond Kestens