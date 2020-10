75 procent van bedden COVID-afdeling Aalsterse ziekenhuizen bezet Rutger Lievens

12 oktober 2020

17u28 0 Aalst Het aantal gehospitaliseerde coronapatiënten stijgt overal in het land, ook in Aalst. Ondertussen is 75 procent van de COVID-bedden in de Aalsterse ziekenhuizen bezet.

“Op dit moment zijn er in Aalsterse ziekenhuizen 37 coronapatiënten gehospitaliseerd. Daarvan liggen er vier op de afdeling Intensieve Zorgen”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Waar hij vorige week al voor waarschuwde, lijkt nu waarheid te worden. “Met het stijgend aantal besmettingen en gehospitaliseerden verhoogt ook de druk op de ziekenhuizen. Op dit moment is 75 procent van de voorziene capaciteit voor coronapatiënten bezet”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Hij vreest dat als de cijfers blijven stijgen, ook de gewone zorg voor niet-coronagerelateerde problemen en ziektes in het gedrang komt, doordat bij een opschaling de bedden gebruikt zullen worden voor coronapatiënten.

Volgens de gegevens van Sciensano waren er de laatste veertien dagen in Aalst 285 nieuwe besmettingen.