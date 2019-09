75 jaar geleden vierde Aalst de Bevrijding: “Canadese soldaat wou met mij op de foto, vier weken later zat de foto bij ons thuis in de brievenbus” Rutger Lievens

03 september 2019

15u19 14 Aalst 3 september 1944. Aalst wordt rond 23.15 uur bevrijd wanneer Engelse trucks de Grote Markt oprijden. Op de Gentsesteenweg staat een moeder met haar baby naar de voorbijtrekkende Canadese tanks te kijken wanneer een van die voertuigen stopt. Leo Schollaert, 7 maanden oud, gaat op de foto op de tank met de Canadese militairen.

“Mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder, woonde op de Gentsesteenweg en wij waren daar op visite. Vader was er niet, die vocht mee in de oorlog”, vertelt Leo Schollaert, nu 75 jaar oud. Hij is geboren op 26 januari 1944 en dus nog geen jaar oud wanneer Aalst wordt bevrijd van het Duitse leger. Van de bevrijding herinnert hij zich niks meer. Alles wat hij er nog van weet, zit vervat in dat ene beeld: hij als baby op een Canadese tank.

Tankcommandant

“Toen mijn ouders naar het rusthuis verhuisden en vader veel vertelde over zijn belevenissen uit de oorlog, ben ik eens in archiefdozen gaan snuisteren op zolder. Daar vond ik die foto van mij als baby met die Canadese militairen. Mijn moeder had het verhaal wel al eens verteld, maar ik had die foto voordien niet gezien.”

De Canadese troepen passeerden aan het huis van de grootmoeder van Leo in 1944 in de richting van Gent. “Een eenheid tanks passeerde aan grootmoeder haar huis en de mensen kwamen natuurlijk buiten om te kijken. Een tankcommandant gooide alles dicht toen hij voorbij ons kwam. Hij vroeg aan ons ma of ze Engels begreep. Ze kende goed Engels, onze pa ook. De Canadese soldaat riep: “Mag ik de baby eens vasthouden?” Mijn moeder stopte mij in zijn handen. Mijn grootmoeder riep: “Marie-Jeanne, zijt gij nu volledig zot geworden?”

Lief beeld

Soldaten uit de Tweede Wereldoorlog zaten in een conflict vol bloedvergieten, leed en pijn. Temidden van dat alles een baby, zacht en onschuldig, mogen op de arm nemen, het moet voor de militair ook een speciaal moment zijn geweest. “Hij vertelde tegen mijn moeder dat hij thuis ook zo een kleintje had. Waarschijnlijk had zijn vrouw een brief gestuurd dat hij vader was geworden”, vertelt Leo. “Het is een lief beeld, ook al waren die soldaten brute gasten.”

Er werd een foto genomen van Leo met de Canadese tankcommandant. “Die beloofde aan ons ma om haar de foto te bezorgen. ‘Schrijf uw adres op, ik bezorg hem u’. Iedereen dacht natuurlijk: daar kunnen we naar fluiten, die foto zien we nooit. Wonder boven wonder: vier weken nadien zat hij in de bus.”

Het beeld van Leo met de Canadese tankcommandant is opgenomen in de nieuwe brochure over de bevrijding: ‘Toen en nu: 1944-2019.’