700 wandelaars verkennen Kravaalbos op Erembald-Kravaal Happening Rutger Lievens

13 oktober 2020

17u17 1 Meldert 700 wandelaars verkenden afgelopen zondag de wandelpaden rond het Kravaalbos in Meldert. Zowel wie er voor de eerste keer kwam als doorwinterde wandelaars die het bos al goed kennen, konden langs uitgestippelde routes individueel of met een gids op pad om bij te leren over de troeven van het bos en de omgeving.

Er waren verschillende thema’s zoals ‘Ontdek het Kravaalbos’, natuur of biodiversiteit. Andere gidsen brachten geïnteresseerden alles bij over het rijke hopverleden van de streek of de wereld van wilde kruiden.

Met de Happening zet het project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ het mooie, gevarieerde landschap van de regio in de kijker. Al sinds 2013 zet het project zich samen met verschillende partners in voor allerlei realisaties op het vlak van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. Tijdens een infomarktje konden deelnemers voor of na de wandeling kennismaken met de betrokken partners en hun werking. Bovendien verkochten verschillende lokale producenten er hun zelfgemaakte producten zoals honing, kaas, fruit(sappen) en bier. Ondanks een bui hier en daar konden ze op heel wat interesse rekenen.

Het evenement startte met de ceremoniële ondertekening van de verlening van het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’. Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen Carina Van Cauter, Riet Gillis, gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen, Bart Nevens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, Katrien Beulens, schepen van de stad Aalst en de projectpartners zetten hun handtekening om de samenwerking te bestendigen en de symbolische aftrap van de verlengde projectperiode te vieren.