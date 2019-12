70 jaar Okapi Aalst(ar): “Okapi werd in het begin geschreven als O-KA-π”, zegt stichter Piet De Coninck (94) Rutger Lievens

17u05 3 Aalst In het Forum van basketbalclub Okapi Aalstar is ‘Okapi Aalstar, een forum voor ons allen’ voorgesteld. Auteur Erik Vandeweyer vertelt in het boek met meer dan 200 foto’s alles over de rijke 70-jarige geschiedenis van een van de kleurrijkste basketclubs van het land. Een van de stichters van de club - Piet De Coninck-Van Noyen - is nu 94 jaar oud en vertelt hoe het ooit begon voor Okapi Aalst(ar).

Erik Vandeweyer, de auteur van ‘Okapi Aalstar, een forum voor ons allen’ verzamelde meer dan 200 foto’s, anekdotes, en alle mogelijke statistieken over de basketclub. “De geschiedenis reconstrueren viel goed mee. In totaal verstuurde ik 417 mails. Er kwam natuurlijk veel opzoekwerk bij te pas. Het vroeg tijd maar het ging vlot”, vertelt hij. Een van de conclusies na al dat opzoekingswerk? “Voor Okapi spelen is levensgevaarlijk. Een speler is vermoord, een andere is verdronken, nog een andere is beschoten. Je komt op een paar interessante zaken terecht”, vertelt de schrijver. “Het is een mooi fotonaslagwerk geworden, met 200 foto’s. Alle statistieken, uitslagen en klassementen staan erin. Elke club is speciaal, maar de geschiedenis van Okapi is wel uitzonderlijk. De sfeer, de supporters, het carnavaleske , de hel van het Forum.”

Per fiets naar de wedstrijd

Een van de stichters van Okapi Aalstar werd onlangs geïnterviewd door Okapi TV. Piet De Coninck-Van Noyen was er 70 jaar geleden bij. “Voor het ontstaan van Okapi, daarvoor moet je eigenlijk terug naar mijn studententijd aan de universiteit van Gent. Daar had ik contact met de spelers van Hellas. We hebben daar de VTK, de Vlaamse Technische (Sport)Kring opgericht, en daar werd basketbal gespeeld. Ik begon me te verdiepen in het spelletje. Iets later begon ik training te geven aan de damesploeg van Eendracht Aalst. Op die manier ben ik in contact gekomen met studenten van het Atheneum. Met die studenten zijn we beginnen trainen in de meisjesschool aan De Kat. We waren al snel met een stuk of 10 à 12. In oktober of november 1949 beslisten we om ons in te schrijven in de Belgische basketbalbond. Onze nieuwe basketclub startte toen in de vierde of derde provinciale”, vertelt Piet De Coninck (94).

Het begin was lastig, zo vertelt hij. “De verplaatsingen waren niet zo ver, maar ik moest toch beroep doen op de auto van mijn ouders. We zaten daar dan met zes mannen in en nog eens ons basketbalgerief. De rest van de ploeg moest 30 à 40 kilometer per fiets.”

O-ka-π

De naam Okapi, waar komt die vandaan? “De naam Okapi? Goeie vraag. Aan de unief van Gent speelde ik bij de Kangoeroes. Sympathiek vond ik dat. Dus zochten we voor onze ploeg een naam die gescandeerd kon worden. Parallel met onze roeiboot, die ook Okapi heette, kozen we dan voor Okapi Aalst. Okapi werd in het begin geschreven als O-KA-π. De ‘pi’ van de cirkel”, zegt hij.

De trainingen begonnen in De Kat in de meisjesschool. “Nadien zijn we verhuisd naar de Esplanadestraat en daarna speelden we op het pleintje in het park naast het kaartershuisje. Na mijn periode zijn ze verhuisd naar de Hopmarkt. Dat was het begin”, zegt Piet.

Het boek is te koop bij uitgeverij Flying Pencil, in het Forum, en bij Standaard Boekhandel.