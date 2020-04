7 bewoners woonzorgcentrum De Faluintjes testen positief, ook een personeelslid besmet met coronavirus Rutger Lievens

06 april 2020

18u00 0 Aalst 7 bewoners van het woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem testen positief op coronavirus. ook in woonzorgcentrum Sint-Job zijn er bewoners besmet.

Momenteel zijn er in OCMW-woonzorgcentrum De Faluintjes zeven bewoners besmet met het coronavirus. Er is ook een personeelslid besmet. “Van zodra we meerdere positief geteste bewoners hebben vastgesteld, zijn we in contact getreden met Agentschap Zorg en Gezondheid. Sinds donderdag hebben we alle besmette bewoners op één afdeling geplaatste om de gepaste zorg te kunnen voorzien”, zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

Ook in woonzorgcentrum Sint-Job zijn er bewoners besmet. “In WZC Sint-Job zijn er momenteel twee bewoners besmet. Vijf anderen vertonen symptomen. Ondertussen zijn er tien personeelsleden afwezig omdat zijn mogelijk of effectief besmet zijn. Er is beslist om alle personeelsleden te laten testen. We volgen de situatie op de voet”, zegt Smeyers.