600 handelszaken heropenen na lockdown, maar niet iedereen is er gerust op: “Er mogen 60 klanten binnen, maar we gaan er 30 toelaten” Rutger Lievens

10 mei 2020

15u31 0 Aalst Maandag openen in Aalst en deelgemeenten 600 handelaren. Voor sommige winkeliers heeft de lockdown nu echt wel lang genoeg geduurd, anderen bekijken de heropening van de winkels met een bang hartje. In de winkelstraten van Aalst staan de pijlen op de grond aangeduid en houdt u vanaf maandag in beide richtingen uiterst rechts. Elke handelaar kreeg - als alles goed is verlopen - een steunpakket met mondmaskers en handgel van de stad.

Wie heropent op 11 mei ontvangt een affiche waarop het maximaal aantal klanten in de zaak kan vermeld worden en een affiche met pictogrammen over de voornaamste spelregels bij het shoppen. Daarnaast krijgen deze handelaars een opstartpakket met handgel, 3 mondmaskers en vloerstickers. De stad Aalst verdeelde afgelopen weekend 600 pakketten. “Er openen maandag een 600-tal winkels in Aalst en deelgemeenten. Al die handelaren krijgen een pakketje. Wanneer de kappers en de horeca opstarten, en alle andere handelaren die nog niet mogen openen, zullen ze hetzelfde ontvangen van de stad”, zegt Pieter Van Houcke van de stad Aalst.

Mondmaskers

Er werden mondmaskers en handgel verdeeld aan de winkeliers aan de stedelijke werkhuizen, maar ook via de dekenijen. “Zo moet niet iedereen naar dezelfde plek”, vertelt Filip Bonny van dekenij Zoutstraten in Aalst. “Wij verdelen 55 van die pakketjes met mondmaskers en handgel. Het is een starterspakket, een vorm van bewustwording, dat de winkeliers moeten actie ondernemen om veilig winkelen mogelijk te maken”, zegt Bonny. Hij verwacht niet dat er veel mensen voor hun plezier zullen komen shoppen maandag. “Onze zomeractie die we hadden gepland om de winkels in de kijker te zetten, is uitgesteld naar een latere datum.”

Een van de handelaren die zich voorbereidt op het einde van de lockdown is Melanie Neville van Fonetik in de Korte Zoutstraat. Zij startte de afgelopen weken met een webshop en haar handelszaak stond dit weekend nog vol dozen met bestellingen die naar de klanten moeten gebracht worden. “Maandag zal de winkel nog niet open zijn. Ik ga pas vrijdag en zaterdag openen, om het eens uit te testen hoe het verloopt. Dus zeker nog niet voltijds. De verkoop webshop verloopt vlot, maar maakt zeker niet alles goed. Er is ook de angst voor wat er zal gebeuren als de winkel opent. Zullen er lange rijen staan zoals we bij Veritas hebben gezien? Of komt er niemand? Gaan we al die kleine spulletjes in de winkel op tijd kunnen ontsmetten? Er zijn nog veel vragen waar we hopelijk volgende week een antwoord op hebben”, zegt ze.

30 klanten

Bij schoenenzaak Pronti in de Lange Zoutstraat staat alles wel al klaar om maandag van start te gaan. “In de gang aan de inkom hangen we in het midden een lint zodat het duidelijk is waar je buitenstapt en waar je binnenkomt. De pijlen zijn aangebracht op de vloer, zodat de klanten weten in welke richting ze moeten stappen”, zegt Marion Blanckaert van Pronti. “Elke klant neemt verplicht een schoenentrekker. Zo weten wij hoeveel klanten er binnen zijn. In feite mogen er 60 klanten binnen, maar dat vind ik wat veel, dus zullen we beginnen met 30.”

De schoenen mogen gepast worden. “Dat zullen we moeten zien hoe dat verloopt, maar we kunnen niet zeggen dat ze niet mogen passen. We ontsmetten de schoenen wel”, zegt ze. De klanten mogen vrij rondlopen in de winkel. “We zullen er wel op letten dat er niet te veel mensen in mekaars buurt zijn.”