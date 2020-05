60.000 minuten kijkplezier dankzij Home Cinema: “Van goocheltrucs over muziekconcerten tot vlogdowns” Rutger Lievens

14 mei 2020

17u17 5 Aalst Van goocheltrucs tot muziekconcerten tot ‘vlogdowns’, je kon het allemaal beleven dankzij Home Cinema, het online platform van jeugdontmoetingscentrum Cinema in Aalst. Ondanks de epidemie bleef Cinema niet bij de pakken zitten en zetten de twee projectmedewerkers Matthias en Niels een online platform en klankbord neer voor jong en creatief Aalsters talent.

“Home Cinema werd een dagelijks programma met een drietal uitzendingen per dag. In totaal kon home cinema maar liefst 60 uitzendingen invullen door jong en creatief Aalst”, zeggen Niels en Matthias. “Er zijn weinig dingen die de revue niet passeerden. Aan creativiteit duidelijk geen tekort bij onze Aalsterse jeugd.”

“We zagen prachtige muziekconcerten van onder andere NELE, we waren getuige van goocheltrucs waardoor we nog steeds met de handen in het haar zitten, we kregen vlogs waardoor ook de lachspieren getraind bleven. We zagen Staf De Koninck zijn interpretatie van een vreugdedans door Marc Van Ranst en nog zó veel meer. Al dat jong talent bleef niet onopgemerkt. Er werd maar liefst 1.000 uur naar Home Cinema gekeken door de mensen thuis”, zeggen ze. Het grootste deel van de uitzendingen is nog steeds te bekijken via https://www.facebook.com/pg/geencinema/videos/.

Momenteel is het spannend uitkijken naar een (gedeeltelijke) heropening. “In afwachting daarvan kijken we nu verder naar een volgend project waarmee we jongeren (online) samen kunnen brengen. Creatieve jongeren met suggesties en/of leuke ideeën kunnen ons steeds bereiken via homecinema@geencinema.be”, zeggen Niels en Matthias.