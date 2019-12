550 handtekeningen tegen kappen van eiken aan Affligemdreef Rutger Lievens

12 december 2019

17u24 2 Aalst Een delegatie van buurtbewoners en vertegenwoordigers van vzw Raldes hebben zo’n 550 bezwaarschriften afgegeven aan het stadsbestuur tegen het kappen van bomen aan de Affligemdreef.

In 1994 werden er op het terrein waar in het verleden enkele internationale jumpings plaatsvonden 69 eiken geplant door kinderen. Ze werden geplant in de bufferzone naast het Kluizenbos waar vroeger het vliegveld was. Althans dat zegt vzw Raldes.

Bij nv Hof Somergem van Willy Michiels, eigenaar van het terrein, is het volgende te horen: “Dit is niet het kinderbos van 1994, dat ligt verderop op een domein van de stad Aalst. Dit terrein valt niet onder het Bosdecreet volgens studiebureaus.”

Op 27 februari behandelt het schepencollege het dossier.