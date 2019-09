500 personen laten zich screenen in Week van het Hart Rutger Lievens

27 september 2019

16u50 3 Aalst Naar jaarlijkse traditie biedt het OLV Ziekenhuis, in het kader van de ‘Week van het Hart’, een gratis hartscreening aan. Een 500-tal mensen maakte daar gebruik van.

“Elk jaar sterven er in de wereld 17.900.000 mensen aan hart- en vaatziekten. Dat is een derde van alle sterfgevallen op de planeet en de helft van alle sterfgevallen-niet-overdraagbare ziekte gerelateerde. Ongeveer 85 procent van deze sterfgevallen zijn het gevolg van hart-en vaatziekten en beroerte”, zegt het OLV-ziekenhuis.

“De Week van het Hart geeft dit jaar extra aandacht voor de gevaren van suiker, alomtegenwoordig in onze voeding en vooral in veel te hoge mate. Wat moet je onthouden? Dat te veel suiker eten kan leiden tot type 2 diabetes en dat een type 2 diabetes op zijn beurt heel vaak leidt tot een vaataccident in het hart of in de hersenen”, zegt het ziekenhuis.

Naar jaarlijkse traditie biedt het OLV-ziekenhuis, in het kader van de ‘Week van het Hart’, een gratis screening aan. De gezondheid van het hart wordt gemeten op basis van een aantal parameters: bloeddruk, hartritme, BMI en cholesterol (optioneel).