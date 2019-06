50 jaar De Pikkeling: “Van klein oogstfeest naar festival met 20.000 bezoekers” Rutger Lievens

30 juni 2019

14u59 2 Aalst De zomer van Aalst niet compleet zonder een ovenkoek en een pikkeling-bier op het festivalterrein van De Pikkeling in Herdersem. Op deze speciale 50ste editie worden opnieuw maar liefst 20.000 toeschouwers verwacht. Voor het eerst ook zonder bezieler Fons De Koninck. “We zullen ‘de man met de strohoed’ missen”, zegt organisator Erwin Sabbe.

De Pikkeling vindt al 50 jaar plaats in de velden van de Faluintjes, in de landelijke deelgemeenten van Aalst. Afwisselend slaat het oogstfeest haar tenten op in Moorsel, Meldert, Baardegem en Herdersem. Dit jaar is het feest in het boerenhof met de mooiste naam: het Hof Ter Dromen aan de Grote Baan in Herdersem.

Dromen, dat deden de stichters van De Pikkeling ook, 50 jaar geleden. “Lambert Van de Sijpe, meester Muylaert, Roger Van Huffel, Frans Lievens en ook Fons van ’t Hof te Put... Zij droomden tussen pot en pint luidop van een evenement dat de mensen deed nadenken over het klimaat en milieu - toen al. Er waren nog geen betogingen, laat staan studenten die de weg in grote getale naar Brussel vonden, zegt Erwin Sabbe, festivalvoorzitter.

Ne platten

De Pikfeesten groeiden uit tot een van de grootste events van de regio. Het begon nochtans eenvoudig. “Tijdens de eerste jaren werden vooral de activiteiten op het veld en het vlegeldorsen in de kijker gezet. Doorlopend kon je dan op de binnenkoer terecht voor eten en drank. Je kon er ‘ne platten’ drinken of een ovenkoek eten met ‘smaat’ of met een pens”, zegt Erwin. “Met de jaren kwam er een podium bij voor de optredens van de buitenlandse groepen. We huurden een grote tent om bij slecht weer te kunnen schuilen of bij zonnig weer wat schaduw te kunnen opzoeken. Het jong volk kwam naar het Pikkeling Youth Festival op vrijdagavond.”

“Hadden de bedenkers ooit gedacht dat hun idee om een oogstfeest te organiseren zo’n proporties zou aannemen. Dat dit oogstfeest na al die jaren nog zou bestaan?”, vraagt Erwin zich af. “Dankzij de inzet van zovele mensen, zijn we er ook in geslaagd om erkend te worden als Cultureel Immaterieel Erfgoed.”

Fons

Onlangs overleed Fons De Koninck, jarenlang een van de grote bezielers van De Pikkeling. “Hij zal helaas de vijftigste editie van ‘zijn Pikkeling’ niet meer meemaken. Hij nam de fakkel over van zijn voorgangers-oprichters en zorgde ervoor dat ons oogstfeest tot in de wijde omgeving en ver daarbuiten bekend werd”, zegt Erwin. “We zullen de man met de strohoed missen. Mijn voorgangers hierboven zullen nooit gedacht hebben dat hun idee zo een succes zou worden en dat we na 50 jaar nog zouden bestaan.”

De Pikkeling vindt plaats van 24 tot 30 juli. Er worden nog vijf gastgezinnen gezocht voor buitenlandse dansers. De buitenlandse folkloristische groepen komen dit jaar uit Indië, Martinique, Oekraïne, Puerto Rico en Zuid-Afrika. Het volledige programma vind je op www.de-pikkeling.be.