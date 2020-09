5 september in Netwerk Aalst: voorstelling fotoboek, animatiefilms, kunsttentoonstelling, prijsuitreiking Kunstoevers en optreden rapper Blackking Rutger Lievens

03 september 2020

16u17 1 Aalst Komende zaterdag 5 september moet je zeker eens langslopen bij Netwerk Aalst aan de Houtkaai.

Wat staat er op het programma? Van 11 tot 17 uur is er de opening van de stop motion filmstudio van REKKER met voorstelling van de animatiefilms die tijdens de zomerkampen gemaakt werden en workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Van 13 tot 18 uur kan je naar de tentoonstelling Occupie Paradit van Laure Prouvost en Alex Cecchetti. Bovendien biedt de tentoonstelling vanaf zaterdag ook onderdak aan Love Among the Artists. Laure Prouvost nodigde voor dit lopende project een aantal kunstenaars uit: Brook Andrew, Sam Belinfante, Liesel Burisch, Audrey Cottin, Vianney Fivel, Alexis Gautier, Maud Gyssels, Hadassa Ngamba, Ottobong Nkanga, Pia Östlund, Alex Reynolds en Jonas Staal om een werk toe te voegen aan de tentoontelling.

Nog van 13 tot 18 uur: tentoonstelling Kunstoevers. Met werk van Karen Dobbeleir en Ann Vervoenen (laureaten Kunstoevers 2020) en ook Adriana Barcenas, Jonas Callaert, Anke Debacker, Louise Souvagie, Hans Temmerman en Werner Van Lierde.

Om 14 uur stelt fotograaf Iwein De Keyzer zijn boek DESOLAAT voor en om 16 uur treedt de 14-jarige rapper Blackking op. Hij is een van de laureaten van Kunstoevers 2020. Het café is doorlopend open. Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk mits reservatie. “Netwerk Aalst wil een open huis in de stad zijn. We zijn altijd heel trots om lokaal talent in the spotlights te plaatsen. Zaterdag voel je ten voeten uit dat Aalst bruist van artistiek talent,” vertelt Charlotte Geeraert.