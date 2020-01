5,7 hectare Honegem erkend als natuurgebied: “Hooiweides vol wilde orchideeën en een gezonde populatie van de bedreigde kamsalamander” Rutger Lievens

13 januari 2020

12u05 1 Aalst Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) erkent 5,7 hectare in Honegem in Aalst als natuurgebied. In totaal beheert Natuurpunt in Honegem 44 hectare natuurgebied.

De afgelopen jaren heeft Natuurpunt via aankopen het natuurproject Honegem aanzienlijk kunnen uitbreiden. “Door de erkenning ontvangt Natuurpunt voortaan jaarlijks extra subsidies om het gebied te beheren en de natuur er meer kansen te geven”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “Natuurpunt beheert nu in totaal al 44 hectare in Honegem. Dat levert mooie resultaten op met prachtige hooiweides vol wilde orchideeën, met een gezonde populatie van de bedreigde kamsalamander in de vele poelen en met de Turfput-vijver waar speciale watervogels nestelen. De bever heeft het waterrijke gebied langs de ‘ter erpen beek’ vorig jaar ook ontdekt.”

Natuurliefhebbers blijven welkom op de wandelpaden die vernieuwd worden en er zijn plannen voor een nieuwe vogelkijkhut. “Met de bijkomende middelen zal Natuurpunt de Honegem klimaatrobuuster maken. Met stuwtjes wordt het water opgehouden in grachten en poelen waardoor de zware zomerse droogtes beter overbrugd worden en Honegem anderzijds bij zware regenval als een waterbuffer kan fungeren. Ook door bosaanplantingen dragen we een steentje bij aan de aanpak van de klimaatverandering”, zegt De Baere.

Wie een handje wil helpen met de bosuitbreiding in Honegem is welkom op zondag 9 februari om 10 uur aan de spoorovergang in de Lindenstraat. Dan plant Natuurpunt honderden boompjes en bijenvriendelijke struiken in de dijkmeers.