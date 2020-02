5.000 euro voor project rond India Frank Eeckhout

28 februari 2020

12u06 0 Aalst Het provinciebestuur heeft 7 projecten rond ‘lokaal mondiaal beleid’ goedgekeurd voor een totaalbedrag van 33.000 euro. Eén van die projecten wordt georganiseerd in Aalst en ontvangt een subsidie van 5.000 euro.

“Het is belangrijk dat steden en gemeenten hun inwoners helpen sensibiliseren rond problemen in het Zuiden en rond de duurzame ontwikkelingsdoelen, de zogenaamde SDG’s. Op die manier vergroot het draagvlak voor die thema’s hier bij ons en verhogen we de solidariteit met de rest van de wereld”, zegt gedeputeerde Leentje Grillaert (CD&V), bevoegd voor mondiale solidariteit. In Aalst zet het Priester Daens College samen met de stad Aalst en de vereniging Shaheed Herman Rasschaert Vrienden een project op rond India. Het is een intens scholentraject gericht naar leerlingen van het technisch- en beroepsonderwijs.

