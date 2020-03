46.000 chirurgische mondmaskers geleverd aan Aalsterse ziekenhuizen Rutger Lievens

20 maart 2020

11u27 16 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) meldt dat er 46.000 mondmaskers konden geleverd worden aan de twee Aalsterse ziekenhuizen.

“De chirurgische mondmaskers worden geleverd in Aalsterse ziekenhuizen”, meldt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) die zich samen met de andere leden van de Aalsterse Veiligheidscel inzette om mondmaskers te laten leveren in Aalst. “De mondmaskers zijn vannacht per vliegtuig aangekomen. Zopas werd een pakket chirurgische mondmaskers door de brandweer geleverd aan het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst en in het OLV-ziekenhuis. De levering is goed voor 46.000 stuks verdeeld over de twee ziekenhuizen.”

“Na de knoeiboel over de mondmaskers en de slechte communicatie van hogerhand, is de levering eindelijk een feit en meteen ter plaatse”, zegt de burgemeester. “Zeer belangrijk dat we onze zorgverstrekkers het nodige medische materiaal blijven verschaffen, het zijn deze mensen die voor ons het verschil maken. Voor zij die willen is niets onmogelijk.”