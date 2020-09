400 Eendracht-fans welkom in Pierre Cornelisstadion voor bekermatch: “Enkel de hoofdtribune zal geopend worden voor deze wedstrijd” Rutger Lievens

10 september 2020

16u46 2 Aalst De stad Aalst geeft na overleg Eendracht Aalst toelating om 400 supporters te verwelkomen in het Pierre Cornelisstadion. Eendracht speelt op 13 september een bekermatch tegen Winkel Sport. “Enkel de hoofdtribune zal geopend worden voor deze wedstrijd”, maakt de club bekend.

Eendracht Aalst wil eigenlijk minstens 800 supporters kunnen ontvangen in het Pierre Cornelisstadion, dat over een capaciteit van 4.500 plaatsen beschikt. De club diende de aanvraag in bij de stad, zoals het hoort, maar voorlopig zijn er maar 400 fans toegelaten.

Met publiek

“Na het overleg met de stad Aalst woensdagmorgen gaf burgemeester D’Haese zonet groen licht om de bekertopper van aanstaande zondag tegen Winkel Sport (eerste nationale) te laten doorgaan mét publiek. Er zullen voor deze eerste thuiswedstrijd 400 supporters toegelaten worden in het Pierre Cornelisstadion. Dat is ook het maximum dat uit de Nationale Veiligheidsraad kwam”, maakt Eendracht Aalst bekend.

Club en stad hebben het circulatieplan doorgenomen om de wedstrijd in de meest veilige omstandigheden te laten plaatsvinden. “Het dossier om de capaciteit verder uit te breiden werd eveneens onder loep genomen en zal vrijdag worden ingediend bij de minister van Sport”, luidt het.

Enkel thuisfans

“Net zoals bij de voorgaande wedstrijden dienen de Eendracht-supporters zich vooraf online te registreren via de website. Abonnees krijgen voorrang tot en met zaterdagmiddag 12 uur, maar wachten best niet te lang om een ticket te bemachtigen. Er wordt verwacht dat de vraag snel groter zal zijn dan het aanbod. Indien er zaterdagnamiddag nog tickets beschikbaar zijn, zullen de aanvragen van niet-abonnees chronologisch verwerkt worden”, aldus de club.

Enkel de hoofdtribune zal geopend worden voor deze wedstrijd. “De ticketprijs voor een zitplaats bedraagt 10 euro. De kinderen (-13j.) ontvangen een gratis ticket, maar dienen zich eveneens tijdig te laten registreren. De aanwezige supporters zullen in de komende dagen via de clubkanalen geïnformeerd worden over de te volgen maatregelen voor de wedstrijd zondag”, zegt Eendracht Aalst.

Bezoekende supporters kunnen nog niet toegelaten worden in het Pierre Cornelisstadion. EA-TV zal wel opnieuw voor een livestream zorgen.