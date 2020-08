Exclusief voor abonnees 39-jarige man wacht ex-vrouw op aan haar werk en dient meerdere messteken toe: slachtoffer vecht voor leven Koen Baten

06 augustus 2020

09u41 394 Aalst Op de parking van het OCMW-woonzorgcentrum Mijlbeke in Aalst heeft Artak S. zijn ex-vrouw Varduhi neergestoken met een aardappelmes. Daarna diende hij zichzelf ook enkele messteken toe. De vrouw werd ter plaatse gereanimeerd en vecht in het ziekenhuis voor haar leven. Ook de man werd naar het ziekenhuis gebracht. “Hij riep dat ze samen zouden sterven", aldus een getuige.



De feiten vonden plaats omstreeks 8.30 uur vanmorgen. Artak S. stond zijn ex-vrouw op te wachten op de parking van het OCMW-woonzorgcentrum Mijlbeke waar ze werkt en viel haar meteen aan toen ze uit de wagen stapte. Ze werd op de motorkap van een wagen gegooid en kreeg meerdere messteken toegediend. Het was niet de eerste keer dat de man haar daar stond op te wachten. “De laatste drie dagen stond hij hier altijd op haar te wachten, maar kon hij niets doen", vertelt een getuige. “Deze keer kon hij wel toeslaan en ging hij bijzonder wild tekeer”, vertelt een collega die nog altijd in shock is.

Samen sterven

De 39-jarige Varduhi Harutyunyan werkte al enkele jaren in het woonzorgcentrum en was graag gezien daar. “Als ik haar passeerde sloeg ze altijd een praatje. De laatste dagen merkte je wel dat er iets scheelde en dat de echtscheiding op haar woog", klinkt het. “Dat dit zou gebeuren had natuurlijk niemand verwacht. Ik hoop dat ze volledig kan herstellen en dat de man zijn straf niet zal ontlopen", aldus haar collega. “Vroeger kwamen ze samen naar het werk en zette haar man haar hier af, maar dat gebeurde nu al een tijdje niet meer. We wisten niet meteen waarom, maar nu wordt het wel duidelijk", klinkt het. “De vrouw werd geopereerd maar vecht nog steeds voor haar leven,” zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA). Volgens verschillende getuigen riep de man naar zijn ex-vrouw dat ze samen zouden sterven.

