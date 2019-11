35 overtredingen vastgesteld bij controleactie in Kravaalbos Koen Baten

11 november 2019

09u43 5 Aalst De Aalsterse politie heeft samen met Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een controle uitgevoerd in het Kravaalbos in Meldert. Het bos biedt ruimte voor zachte recreatie en is enkel voorzien voor wandelaars, toch zijn er nog heel wat mountainbikers, fietsers en personen met een quad die dit negeren en in het bos rond rijden. Uit een controle in het bos werden 35 processen verbaal opgesteld.

De paden in het Kravaalbos zijn op de meeste plaatsen te smal voor meerdere vormen van recreatie. De bodem is het grootste deel van het jaar ook te nat voor recreatie zoals ruiteren en mountainbiken. Natuur en Bos en de stad Aalst communiceerden hier de voorbije jaren veel over. Bezoekers die deze regels niet respecteerden, werden hier door de jaren heen door Natuur en Bos herhaaldelijk op aangesproken. Ook tijdens activiteiten en wandelingen in en rond het Kravaalbos werden sensibliserende acties ondernomen om de bezoekers te wijzen op de regels in het bos.

Naast de 35 overtreders, die onmiddellijk een pv mee kregen werden ook enkele personen met een loslopende hond geverbaliseerd. Een iemand plukte er ook paddenstoelen, ook hij kreeg een pv opgesteld. Wie betrapt werd met loslopende hond of zich als ruiter of mountainbiker door het bos begaf, mag zich aan een boete verwachten. De politie van Aalst en Natuur en Bos willen hiermee een duidelijk signaal geven dat de toegankelijkheidsregels in het bos moeten nageleefd worden, zowel in het teken van de natuur als van de andere bosbezoekers.