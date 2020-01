32ste Vredesprijs gaat naar Hart Boven Hard Rutger Lievens

29 januari 2020

17u43 3 Aalst De 32ste Aalsterse Vredesprijs gaat naar de vereniging Hart Boven Hard. Deze organisatie zet zich in voor de strijd tegen sociale ongelijkheid.

De Vredesprijs werd nu al voor de 32ste keer uitgereikt door het Comité Werken aan de Vrede. In het verleden kregen onder meer Anton Cogen en Mensen Voor Mensen al deze Vredesprijs. Het is een jaarlijkse prijs voor een persoon of organisatie uit Aalst die werkt rond vrede, verdraagzaamheid en respect voor elke persoon. De prijs van dit jaar gaat naar Hart Boven Hard, een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. “We zijn verrast, maar ook vereerd”, zegt Inge De Vriendt van Hart Boven Hard. “Dankzij de Vredesprijs krijgen we de kans om nog meer mensen en verenigingen te bereiken en te verbinden. Want aan een vredevolle samenleving werken doe je niet alleen”, klinkt het.