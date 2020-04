31 doden door corona in Aalsterse ziekenhuizen: “Maar steeds meer mensen mogen genezen naar huis” Rutger Lievens

07 april 2020

20u08 0 Aalst Er zijn ondertussen al 31 mensen overleden aan het coronavirus in Aalsterse ziekenhuizen. Volgens burgemeester Christoph D’Haese is er echter ook positief nieuws: het aantal besmette patiënten stijgt niet meer spectaculair.

“Er zijn jammer genoeg in onze ziekenhuizen opnieuw drie overlijdens te betreuren, waarmee de trieste kaap van 30 dodelijke slachtoffers is gerond. Er zijn nu 31 mensen bezweken aan corona. Bemoedigender zijn, zoals bijgaande grafieken van de situatie in OLV en ASZ sinds 22 maart duidelijk aangeven, de afvlakkende trend van het aantal corona-patiënten. Dat zijn er nu 158, of 4 minder dan gisteren. Een toenemend aantal mensen mag huiswaarts keren. Ik zei het reeds vroeger: meten is weten, en in die zin zijn de Aalsterse ziekenhuisgrafieken van bijzonder grote waarde”, zegt de burgemeester van Aalst.

“Op dit eigenste moment spelen zich in onze woonzorgcentra in heel Vlaanderen ware drama’s af: er wordt te weinig gemeten en dus te weinig geweten. Er valt nochtans geen tijd te verliezen. Mensen op het Aalsterse terrein leveren bovenmenselijke inspanningen. Mogen we diezelfde superkracht verwachten van onze overheid alsjeblieft?”, zegt D’Haese.