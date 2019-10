300 scholieren op Werelddag van Verzet tegen Armoede: “Gelijke kansen op school voor elk kind” Rutger Lievens

17 oktober 2019

14u52 0 Aalst 17 oktober is de Werelddag van Verzet tegen Armoede. In Aalst was er op het Werfplein een actie voor gelijke kansen op school voor elk kind.

Onder impuls van de werkgroep Stop De Armoede gaat er in Aalst elk jaar aandacht naar het thema armoede zo rond de 17de oktober. “12 secundaire scholen uit Aalst gingen naar aanleiding van vandaag aan het werk rond het thema armoede. Ze verzamelden tips rond de aanpak van gelijke kansen”, zeggen de organisatoren van Stop De Armoede. Op het Werfplein vormden de puzzelstukken een reuzenpuzzel. De Aalsterse scholieren bedachten onder meer de volgende tips: “Iedere leerkracht moet pestgedrag aanpakken, de scholen moeten kritisch kijken naar de kosten, Ben Weyts vragen we om een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs”, aldus Stop De Armoede.