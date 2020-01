300.000 euro Vlaams geld voor uitbouw ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ Rutger Lievens

Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) kondigt aan dat er de komende drie jaar 1.800.000 euro wordt vrijgemaakt voor zes strategische projecten die bijdragen tot een betere omgevingskwaliteit in Vlaanderen. "Na twee succesvolle periodes als strategisch project, is Regionaal Landschap Schelde-Durme verheugd te kunnen melden dat het project 'Landschap van Erembald tot Kravaalbos' zich opnieuw tussen de gelukkigen kan rekenen in 2020-2023", zegt Stijn Van Belleghem. Erembald tot Kravaalbos krijgt 300.000 euro.

“Dankzij geslaagde samenwerkingen kon ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ in het verleden onder andere uitpakken met natuurinrichtingprojecten in de groenpool Aalst en de groene rand rond Asse, het Wandelnetwerk Brabantse Kouters, de aanleg van parkzone De Staak in Opwijk, initiatieven rond betere waterkwaliteit in de vallei van de Graadbeek en de Molenbeek en niet te vergeten de jaarlijkse Erembald-Kravaalhappening die al het moois en lekkers van de streek in de kijker zet”, zegt Stijn Van Belleghem van Regionaal Landschap Schelde-Durme. “Er loopt ook een hopactieplan, met landbouwgerichte, erfgoedgerichte en toerismegerichte acties. De komende jaren blijft de focus liggen op landschapsontwikkeling, natuurontwikkeling en het maken van verbindingen.”