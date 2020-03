3 van de 27 nieuwe coronabesmettingen testten positief in OLV-ziekenhuis Aalst Rutger Lievens

05 maart 2020

12u22 0 Aalst 3 van de 27 nieuwe coronabesmettingen werden vastgesteld in het OLV-ziekenhuis van Aalst. Dat wordt bevestigd door het ziekenhuis. Volgens de laatste info gaat het echter niet om Aalstenaars.

Het ziekenhuis is karig met commentaar omwille van privacyredenen. Leeftijd, geslacht of woonplaats worden niet meegedeeld. “We kunnen wel zeggen dat 3 van de 27 nieuwe besmettingen die vandaag werden bekend gemaakt door minister De Block, werden vastgesteld in het OLV-ziekenhuis in Aalst. De patiënten zijn niet ziek, zijn naar huis en verblijven daar in quarantaine”, zegt Chris Van Raemdonck van het OLV-ziekenhuis.

Volgens de laatste info gaat het niet om Aalstenaars, maar om mensen uit de streek van Aalst. Vermoedelijk zijn de twee besmette patiënten uit Sint-Lievens-Houtem getest in het OLV en zijn dat er dus twee van de drie die nu bekend zijn gemaakt.