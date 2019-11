3 Aalstenaars in boek over 100 jaar Belgische luchtvaart: “Een helikopterheld, een stewardess in een tragische crash en een radio-operator die werd neergeschoten door de Sovjets” Rutger Lievens

15 november 2019

20u00 0 Aalst Erembodegemnaar Cynrik De Decker heeft naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Belgische luchtvaart het boek Sabena geschreven, en er staan enkele verhalen in van boeiende Aalstenaars. Drie stadsgenoten kleuren - vaak op tragische wijze - de geschiedenis van Sabena. Kent u het verhaal van helikopterheld Gerard Tremmerie, stewardess Jacqueline Rombaut en radio-operator Jozef Clauwaert?

In 1919 ging de Belgische luchtvaart van start met SNETA (Syndicat National d’Étude des Transports Aériens). SNETA diende om de mogelijkheden te onderzoeken om de commerciële luchtvaart in België op te starten. De eerste vlucht van Sabena werd op 23 mei 1923 uitgevoerd: een vrachtvlucht tussen Brussel en het Britse Lympne met een tussenlanding in Oostende.

Helikopterheld

Het boek over 100 jaar Belgische luchtvaart is niet alleen geschreven door een Aalstenaar, er staan verhalen in van enkele boeiende figuren uit Aalst. “Heel toevallig. Het zijn mensen die bijna vergeten zijn. Neem nu Gerard Tremmerie. Een Aalstenaar die bij de eerste helikopterpiloten van Sabena behoorde. Het was de tijd dat er nog geen autostrades waren, begin jaren 50, maar De Post moest wel de brieven binnen de twee dagen op de bestemming afleveren. In sommige afgelegen gebieden lukte dat dus nooit. Dus maakte De Post een overeenkomst met Sabena om met heli’s de brieven naar die afgelegen plekken te brengen.”

“Het is 1953. De Aalsterse helikopterpiloot Gerard Tremmerie zit in zijn zetel en wordt opgebeld. Hij moet onmiddellijk naar Melsbroek en naar Nederland vliegen. ‘Moet ik nu in zo een slecht weer vliegen?’ vroeg de man zich af. Hij doet wat hem wordt gevraagd en vliegt over Antwerpen naar Nederland. Daar ziet hij wat er aan de hand is. Het was de nacht van de watersnood, Nederland stond onder water. Tremmerie was een van de piloten die dagenlang mensen van hun dak heeft gehaald en heeft gered. Hij heeft daar medailles voor gekregen en later heeft hij nog met de koningin mogen rondvliegen. Een echte Aalsterse held”, zegt Cynrik.

Een vliegtuig vol varkens

“Jozef Clauwaert was een Aalstenaar die voor de Tweede Wereldoorlog bij Sabena in dienst was gegaan als mechanicus. Die kon zich opwerken tot boordpersoneel na de Tweede Wereldoorlog. Jozef werd ingezet als radio-telegrafist. Sabena is begin de jaren 50 gecontacteerd om kweekvarkens over te vliegen van Groot-Britannië naar Joegoslavië. President Tito uit Joegoslavië - een communistisch land - wil een onafhankelijke koers varen tegenover de Sovjet-Unie. Bepaalde Europese landen willen hem helpen. De kweekvarkens waren en vorm van steun. Die werden in een vliegtuig van Sabena overgevlogen.”

“Ze vliegen van Brussel naar Engeland, laden de varkens in. Vandaar vliegen ze naar Joegoslavië. Het is Koude Oorlog en op een bepaald moment komt het vliegtuig op het grensgebied van Oostenrijk met Hongarije. Die piloten zien een Russische straaljager, een MIG, opduiken. Die schiet en granaten zijn het vliegtuig ingevlogen. Clauwaert zijn kin werd afgeschoten, de piloot was gewond in de schouder. Een Engels oorlogspiloot die in het vliegtuig zat, nam de stuurknuppel over en heeft de MIG kunnen afschudden. In Oostenrijk is het vliegtuig kunnen landen. Daar constateerden ze dat Jozef overleden was.”

Het tragische lot van Jacqueline

Eind jaren 50 komt er een nieuw type vliegtuig op de markt: het straalvliegtuig. Boeing verkocht verschillende modellen van de 707. Sabena organiseerde vluchten vanuit Brussel naar Amerika. Ze konden met die grote straalvliegtuigen veel vlotter die route vliegen. In februari 1961, het is Valentijn, stijgt het vliegtuig in New York met het Amerikaanse kunstschaatsteam aan boord op. Het was wereldkampioenschap in Praag en Sabena vloog die ploeg over. Aan boord werkte een Aalsterse stewardess: Jacqueline Rombaut.”

“Ze vliegen van New York België binnen. Bij de landing kon de piloot zijn vliegtuig niet aan de grond zetten. Hij stijgt weer op, maakt drie toeren en stort neer in Berg”, zegt Cynrik. “Jacqueline komt om in dat tragisch ongeval.”