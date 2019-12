280.000 euro voor veiligere stationsomgeving Erembodegem Rutger Lievens

13 december 2019

14u45 7 Aalst Schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is heel tevreden dat Vlaanderen via het Stadsvernieuwingsfonds 280.000 euro subsidie toekent aan Aalst voor de inrichting van een mobiliteitshub in Erembodegem aan het station en voor de aanleg van veilige fietspaden.

“Met deze middelen kan werk gemaakt worden van een veilige herinrichting van de stationsomgeving”, zegt de schepen van Mobiliteit van Aalst. “Het stationsplein wordt een groen plein en omgetoverd tot een ‘mobipunt’. Verschillende duurzame vervoersmiddelen worden zichtbaar en toegankelijk gemaakt, zodat mensen slim en snel kunnen overschakelen tussen mobiliteitsvormen.”

Er komt ruimte voor fietsenstallingen, elektrische oplaadpunten voor fiets en auto, parkeerplaatsen voor deelauto’s, ruimte om comfortabel te wachten op de bus, een leverpunt voor pakjes,... “Dit is een belangrijke stap om de verkeersleefbaarheid in Aalst-Erembodegem te verhogen. Alvorens mensen de overstap kunnen doen van de auto naar een ander vervoersmiddel zoals fiets, bus of trein, moet er immers eerst geïnvesteerd worden in een degelijk aanbod”, zegt de schepen.

“Dankzij de mobiliteitshub worden pendelaars aangemoedigd om per fiets naar het station te komen. Bewoners, bezoekers en recreanten kunnen met de fiets de volledige gemeente en de omliggende mooie natuur en recreatiegebieden verkennen. Bovendien past dit project volkomen binnen het Masterplan Erembodegem dat in ontwikkeling is. De realisatie is gepland voor 2022.”