270.000 euro Vlaams geld naar Aalsterse schoolinfrastructuur Rutger Lievens

29 september 2020

10u47 2 Aalst De Vlaamse overheid investeert zo’n 270.000 euro in Aalsterse schoolinfrastructuur. Het geld gaat naar het Sint-Jozefscollege en DvM.

Vlaanderen investeert bijna 2 miljoen euro in 26 scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. “Het schooljaar is ondertussen enkele weken ver”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De klaslokalen krijgen elke dag weer leergierige leerlingen en ambitieuze leerkrachten over de vloer. Het is belangrijk dat zij in een veilige en comfortabele schoolinfrastructuur les kunnen krijgen en geven”, zegt Weyts.

85.925,24 euro gaat naar nieuwe kleedkamers in de lagere school van het Sint-Jozefscollege. 83.913,64 euro gaat naar renovatiewerken van de buitengevels van de speelplaats van DvM Humaniora en nog eens 100.062,28 euro gaat naar renovatiewerken van de buitengevels op de binnenspeelplaats van DvM Basis.