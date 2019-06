250 tot 300 mensen stappen mee in mars tegen racisme: “Briefschrijver heeft ons samengebracht” Rutger Lievens

15 juni 2019

16u27 16 Aalst 250 à 300 mensen hebben meegestapt in de ‘Opmars voor verdraagzaamheid en respect’ in Aalst Die kwam er na de racistische haatbrief die in de bus viel bij drie gezinnen in de Weverijstraat. De getroffen families waren onder de indruk. “Nooit gedacht dat we hier met zoveel zouden zijn”, zeggen ze.

Een week geleden ging er een schokgolf door de stad. Drie gezinnen met buitenlandse roots kregen van een buurtbewoner racistische haatbrieven in de bus. De verontwaardiging was groot, Steven Van Herreweghe kroop zelfs in zijn pen en schreef een liefdevolle brief als tegenreactie. Om de getroffen families een hart onder de riem te steken was er door het comité Werken aan Vrede opgeroepen om aan de mars tegen racisme deel te nemen.

Werken aan vrede

Er was afgesproken aan het monument voor de vrijwilliger aan het Hoveniersplein en er zou via de Sint-Annabrug, Vaartstraat, Vrijheidstraat naar het Vredeplein gestapt worden. “Wanneer zijn we tevreden? Met 100 aanwezigen. Maar wie weet met hoeveel we zullen zijn tegen we aan het Vredeplein zijn?” zei Stefaan Van Den Abbeele. “Ons comité voor de vrede betoogt niet alleen tegen oorlog en wapens. Aan het stadsbestuur deden we al een reeks voorstellen om het samenleven te verbeteren in Aalst. Onze optocht stopt aan het Vredeplein, maar het werk gaat verder.” Uiteindelijk zouden er tussen de 250 en 300 aanwezigen zijn.

Briefschrijver heeft ons samengebracht

Een van de mama’s uit de Weverijstraat, Sandra Gieskes, nam na de tocht het woord. “Elkaar accepteren ongeacht onze verschillen. Dat is wat ik wens voor alle kinderen. Deze optocht is bedoeld om te laten zien dat we wel allemaal samen kunnen zijn, dat we wel allemaal samen kunnen leven. Ik ben hier niet alleen voor mijn gezin, maar voor alle moeders, alle kinderen. Ongeacht waar we vandaan komen, we zijn hier allemaal Aalstenaars en allemaal Vlamingen. We horen allemaal bij elkaar”, zei ze.

Enoch Kashenda, een andere buur die een briefje in de bus kreeg, zegt dat de briefschrijver niet in zijn missie is geslaagd. “Ik dacht echt niet dat dit zoiets moois zou worden. Ik ben opgegroeid in Aalst, woon hier al tien jaar. Ik voel me thuis. Ik heb hier leren vallen en opstaan en dat geldt ook voor alle kleine kinderen hier. De briefschrijver heeft een fout gemaakt. Hij dacht ons uit elkaar te halen, maar heeft ons samengebracht. En daarvoor ben ik hem eigenlijk dankbaar”, zei hij.