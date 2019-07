25.500 euro voor Aalstenaars die zich inzetten voor de zwakkeren in Oost-Europa Rutger Lievens

09 juli 2019

17u29 4 Aalst De Provincie Oost-Vlaanderen kent in totaal 62.500 euro subsidie toe aan tien projecten die zich inzetten voor sociale doelen in Oost-Europa. Van die tien zijn er vijf organisaties uit Aalst. In bepaalde regio’s in Roemenië, Bulgarije en Hongarije blijft de toegang tot basisdienstverlening beperkt.

“De organisaties tonen dat er in de provincie Oost-Vlaanderen een sterk draagvlak is voor mondiale solidariteit. Ze vormen het bewijs dat elke geëngageerde Oost-Vlaming een bijdrage kan leveren voor duurzame ontwikkeling wereldwijd”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

De provincie geeft 10.000 euro aan Bouwgroep Ontwikkeling Aalst voor de renovatie van een gemeenschapshuis en vormingscentrum in Hosszúhetény in Hongarije. 6.000 euro gaat naar Corfoo vzw uit Aalst voor sociale en medische thuiszorg voor achtergelaten ouderen in Roemenië. 3.000 euro gaat naar Vla-rom vzw uit Aalst voor de organisatie van ouderenzorg in Holod in Roemenië. De provincie schenkt 2.900 euro aan Carnavalshart voor Gabrovo vzw uit Aalst voor de ondersteuning van het Dr. Tota Venkova Hospitaal in Gabrovo in Bulgarije. Tot slot gaat er ook nog eens 3.600 euro aan Roca vzw uit Aalst voor de opstart van jeugdwerk in Mercheasa in Roemenië.