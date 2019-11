24 uur lopen en fietsen voor het goede doel in Louis Paul Boonschool Rutger Lievens

08 november 2019

17u42 0 Aalst In de Louis Paul Boonschool in Erembodegem vindt dit weekend de 24 uur durende marathon voor het goede doel plaats. Luc De Bolle zal er 24 uur stappen op de loopband, zijn zoon Olivier fietst er 24 uur op de rollen. De opbrengst wordt geïnvesteerd in de school. “Op ons verlanglijstje staan meubelen, verlichting, inrichting, zithoeken, een terugtrekruimte, een keukenblok en die uitgebreide speeltuin voor de kleuters”, zegt de directie van de school.

Directeur Gerdy Decavel zegt waar de opbrengst onder meer naartoe zal gaan. “De school gaat samen met de vriendenkring een reeks activiteiten organiseren rondom hun marathon. En met die opbrengsten gaan we onze school serieus opfrissen”, zegt hij. “De school krijgt een nieuwe, polyvalente zaal en een uitbreiding van de speelplaats. Vergelijk het met een moderne chill out zone, met pc’s, tablets voor sociale media, een knusse hoek, een terugtrekruimte... . Een uitnodigende plek waar kinderen samen kunnen communiceren, zowel offline als online. In die zaal willen we hen aanleren hoe ze dat het beste doen: hen leren omgaan met sociale media, online identiteit en veiligheid. Als we als school mee willen zijn met de realiteit waarin onze kinderen leven, dan moeten we daarop kunnen inspelen en die wereld ook op school toelaten.”

Om 14 uur wordt zaterdag het startschot gegeven en de sportievelingen gaan 24 uur door.