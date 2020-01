24 Uren van Cimorné: 33.136 euro voor vzw Shelter en De Zelfmoordlijn Rutger Lievens

27 januari 2020

14u26 0 Aalst De 24 uren van Cimorné bracht maar liefst 33.136 euro op. Dat geld gaat naar vzw Shelter en De Zelfmoordlijn.

Vorig jaar was de opbrengst van de 24-uren een mooie 26.536 euro, maar dit jaar doet men er dus nog een schepje bovenop. De opbrengst naar vzw Shelter en De Zelfmoordlijn. “Vzw Shelter zoekt extra middelen voor een 2de gemeenschapshuis voor meerderjarige alleenstaande jongeren die daar terechtkunnen voor begeleid zelfstandig wonen”, zeggen de organisatoren. “De Zelfmoordlijn is op initiatief van de Golden boys, dit ter nagedachtenis van hun eerste en enige voorzitter. Als voetbalploeg willen ze daarom aandacht vragen voor De Zelfmoordlijn. Deze biedt hulp aan mensen met sombere gedachten, maar ook aan nabestaanden, bezorgde vrienden en familie.”

In december werd er 24 uur gefietst, plaatjes gedraaid en belot in Cimorné. “We zijn heel tevreden met dit resultaat”, zegt Tom Calloens van de organisatie. “In december doen we dit opnieuw, al voor de vijfde keer”, zegt hij.