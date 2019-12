24 uren sjotten, belotten, fietsen op de piste en plaatjes draaien in de Cimorné Rutger Lievens

16 december 2019

17u26 78 Aalst Voor de vierde keer op rij vindt in december in Aalst de 24 uur van Cimorné plaats. Dit weekend is het weer zover, op 21 en 22 december. Vorig jaar werd er 423 kilometer gereden op de miniwielerpiste en in totaal 26.536 euro ingezameld. De opbrengst van dit jaar gaat naar vzw Shelter en De Zelfmoordlijn.

Het doel is dus om dit jaar beter te doen als de 26.536 euro van vorig jaar. Het geld gaat naar Shelter en De Zelfmoordlijn. “Vzw Shelter zoekt extra middelen voor een tweede gemeenschapshuis voor meerderjarige alleenstaande jongeren die daar terecht kunnen voor begeleid zelfstandig wonen”, zeggen de initiatiefnemers. “We kozen voor De Zelfmoordlijn op initiatief van de Golden boys, dit ter nagedachtenis van hun eerste en enige voorzitter. Als voetbalploeg willen ze daarom aandacht vragen voor De Zelfmoordlijn. Deze biedt hulp aan mensen met sombere gedachten, maar ook aan nabestaanden, bezorgde vrienden en familie.”

24 uur plaatjes

Dj Willy Berghman en Lieven Calloens zijn ondertussen vaste waarden op 24 uur van Cimorné. Zij draaien 24 uur plaatjes in ruil voor euro’s. “Elk uur heb ik een dj uitgenodigd om naast mij te draaien in een soort ‘dj-battle’”, zegt dj Willy. “Samen met ons staan 24 andere dj’s achter de draaitafel. Als de 24 uur erop zit dan nemen Steven De Troeyer en Stefaan De Winter het laatste uur voor hun rekening. Je kan je favoriete dj, of meerdere dj steunen en sponsoren met een gift vanaf 5 euro. Verder kan je ook plaatjes aanvragen aan minimum 5 euro”, zegt Willy. Alle info via deze link.

Sjotten for life

Zoals elk jaar wordt er gereden op de wielerpiste en zo geld ingezameld voor De Warmste week. “Kom langs met vrienden, buren, sportclubs, collega’s en draai een uurtje mee op de piste. Verzamel minstens vier sportievelingen en zamel zoveel mogelijk geld in. De rondjes op de piste worden verkocht per uur, inschrijven kan door een mail te sturen naar tom@fietserij.be”, zegt Tom Calloens.

Ook de 24 uur belotten vindt opnieuw plaats. “Pascal en Wim zitten klaar aan tafel en zoeken belotters, elk uur verwachten ze zes spelers om de twee tafels te bemannen”, zeggen de organisatoren. Inschrijven via belottenforlife@hotmail.com.

De Golden boys organiseren ‘sjotten for life’. Schrijf je in met een team van drie personen en speel een match in onze tent op het Begijnhof. Elk halfuur zoeken we een nieuw team. Inschrijven via sjottenforlifeGB@hotmail.com.

Meer info op www.cimorne.be.