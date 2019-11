231.950 euro Vlaams en Europees geld voor digitaal ondernemersplatform Rutger Lievens

19 november 2019

13u26 2 Aalst De stad Aalst krijgt 231.950 euro voor de uitbouw van een digitaal ondernemersplatform. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits trekt 1 miljoen euro uit om het ondernemingsklimaat lokaal en provinciaal te versterken. De focus ligt op digitalisering. Heel wat steden en gemeenten nemen zich voor om hun digitale dienstverlening voor de ondernemingen nog te verbeteren. Minister Crevits kent middelen toe aan elf projecten.

Van de 231.950 euro komt er 92.780 euro van Europese EFRO-middelen en nog eens 46.390 euro komt uit het Hermes-fonds. Vlaams minister Hilde Crevits kent middelen toe aan elf projecten die ook op Europees niveau werden goedgekeurd (EFRO). Vlaanderen steunt voor een bedrag van 1 miljoen euro, Europa voor een bedrag van ruim 2,2 miljoen euro.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “De ondernemers in onze steden en gemeenten zijn belangrijke schakels in het economisch weefsel. Zij zorgen mee voor levendige kernen. Zij verwachten van hun gemeentebesturen een goede dienstverlening. Die gebeurt meer en meer digitaal. De meeste projecten die nu kunnen rekenen op Vlaamse steun mikken precies op een betere service van de overheden. Dat gaat van het digitaal aanvragen van vergunningen, een digitaal ontmoetingsplein voor ondernemers tot een ondernemerswebsite, de uitbouw van een bedrijvendatabank of e-loketten.”