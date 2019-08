227.000 euro Vlaams geld voor Sint-Martinuskerk: “Om deze erfgoedparel op te blinken” Rutger Lievens

21 augustus 2019

11u21 0 Aalst Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) investeert 227.000 euro in de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Sint-Martinuskerk is de oudste kerk van de stad en werd gebouwd in de 15de eeuw. Het geld dient om fase 9 van de restauratie - die zich richt op de kunst en schilderijen - tot een goed einde te brengen.

In juli nam minister Ben Weyts de bevoegdheid Onroerend Erfgoed over van Geert Bourgeois. Weyts wil meer doen dan alleen maar op de winkel passen, want hij hecht veel belang aan ons Vlaams erfgoed. “Waardevol erfgoed behoort toe aan de hele gemeenschap”, vindt Weyts. “We moeten onze erfgoedparels bewaren voor de toekomst en waar mogelijk in ere herstellen. Vlaanderen herbergt veel fantastisch erfgoed: soms bekend, soms minder bekend”.

227.000 euro

Weyts investeert nu 227.000 euro in de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst. Het geld is bestemd voor fase 9 van de grootscheepse renovatie van dit monumentale gebouw in het hart van de carnavalsstad. Dankzij de Vlaamse steun kunnen vooronderzoeken gefinancierd worden waarmee de restauratie voorbereid wordt van het interieur van het transept en de viering met de altaren en schilderijen.

Deze vooronderzoeken zijn noodzakelijk om de staat van verschillende kunstobjecten te bepalen, zodat de restaurateurs weten welke methode ze moeten gebruiken. De geschiedenis van de Sint-Martinus gaat terug tot 1479. De imposante kerk werd opgetrokken in late Brabantse gotiek en herbergt een prachtig barokschilderij van de Vlaamse Meester Rubens. Eeuwenlang was het de enige parochiekerk in Aalst, tot in 1868 de Sint-Jozefkerk afgewerkt werd.

De stad Aalst en de Vlaamse regering sloten in 2014 een meerjarenovereenkomst voor een grootscheepse renovatie van de Sint-Martinuskerk. In totaal zijn er 6 restauratiefases, die elk voorafgegaan worden door een onderzoeksfase. De Vlaamse overheid verstrekt tijdens elf opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen een premie van 17,7 miljoen euro. De kerk blijft tijdens de hele operatie in gebruik. De volledige restauratie loopt nog tot begin 2027.