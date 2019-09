224 handtekeningen tegen woningen op Molenkouter Rutger Lievens

25 september 2019

14u57 0 Aalst Buurtbewoners van de Molenkouter in Hofstade trokken woensdagmiddag naar het nieuw administratief centrum van de stad Aalst om er bezwaarschriften af te geven. Ze dienen bezwaar in tegen het verkavelen van de groene, maar natte Molenkouter. Vorige week hadden ze nog maar 60 handtekeningen, nu konden ze er 224 afgeven.

Er loopt een vergunningsaanvraag voor het verkavelen van de grond in drie loten. Op twee van die loten komen twee halfopen eengezinswoningen. Daarmee wordt een deel van de groene Molenkouter bebouwd, tot grote onvrede van de omwonenden. “De weide dient als bufferzone tegen het overstromingsgevaar van de Molenbeek. In de winter staat deze plek onder water. Daar wil men huizen bouwen? Heeft men niets geleerd uit het verleden”, zeggen de buren. In het verleden liepen verschillende wijken in Hofstade onder water als de Molenbeek uit haar oevers trad.

“Vorige week hadden we nog maar 60 handtekeningen, maar Hofstade is solidair met ons. Andere wijken die in het verleden al last hebben gehad van wateroverlast, zoals Doriksveld en Torensveld, tekenden ook bezwaar aan”, zeggen Ingrid Buys en Philippe De Bondt. Het is afwachten of de stad rekening houdt met de bezwaren van de buurtbewoners.

