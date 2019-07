205 handtekeningen voor petitie: “Bovengrondse parking op Esplanadeplein moet blijven” Rutger Lievens

12 juli 2019

16u58 14 Aalst Al 205 buurtbewoners van het Esplanadeplein tekenden de petitie tegen de bouw van een ondergrondse parking en aanleg van een Esplanadepark in Aalst. “Geen enkele ondergrondse parking in Aalst is altijd bezet, dit is een onnodig bouwproject”, zegt de initiatiefneemster van de petitie.

Vorige woensdag hebben we 205 bezwaarschriften ingediend bij de stad Aalst tegen de bouw van een ondergrondse parking op het Esplanadeplein”, zegt Bernadette Hélin van Bloemenweelde. Dat is de bloemenwinkel aan het Esplanadeplein. Het zal niet bij die 205 handtekeningen blijven, zegt ze. “Wij doen onverminderd voort. Ik doe een oproep aan alle bewoners van de stad en omstreken om te tekenen voor het behoud van onze parking en mooie bomen, want deze zijn de groene long van onze buurt.”

Het is opmerkelijk dat de buurt het grijze parkeerplein verkiest boven een groen park met een ondergrondse parkeergarage. Anderzijds is het ook niet zo verrassend: de lokale handelaren verliezen 80 makkelijk toegankelijk en vrij goedkope parkeerplaatsen in het zicht van de winkel, buurtbewoners met een bewonerskaart zullen wellicht niet kunnen parkeren ondergronds. Waar moeten zij naartoe met de wagen?

“Dat het plein een opknapbeurt verdient, daar is iedereen het mee eens. Maar eerst zou de Sint-Jozefskerk moeten aangepakt worden, want deze staat volledig te verkrotten en de kosten worden alsmaar hoger. Het heeft geen zin om eerst het plein te renoveren en daarna pas de kerk, want dan is het plein weer om zeep”, zegt Bernadette. Zij vreest ook dat de ondergrond - een moeras volgens haar - niet geschikt is.

Of de heraanleg er komt en in welke vorm, zal de komende maanden duidelijk worden wanneer het schepencollege bespreekt welke projecten het de komende jaren wil uitvoeren.