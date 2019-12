200.000 euro Vlaams geld voor drie scholen: VBS Herdersem, SBS Klaproosje, SMI 1 Rutger Lievens

20 december 2019

13u25 2 Aalst Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 200.000 in drie Aalsterse scholen: SBS Klaproosje, SMI 1 en de Vrije Basisschool Herdersem.

Het geld wordt gebruikt voor respectievelijk een nieuwbouw, een renovatie en een aankoop van een woning. “Deze investering is heel welkom”, zegt Karim Van Overmeire, schepen van Onderwijs van N-VA-Aalst. “Vlak voor Kerstmis is dit heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van deze scholen. Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in de kwaliteit van de gebouwen van ons onderwijs. Dat is precies wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) doet. Hier is echt nood aan”, zegt schepen Van Overmeire. “De scholen doen fantastisch werk, maar kunnen deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Goed nieuws voor de hele stad.” In totaal voorziet minister Weyts deze regeerperiode een half miljard euro voor schoolgebouwen.