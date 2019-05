2.800 openstaande vacatures: 50 bedrijven stellen jobs voor op Jobbeurs Rutger Lievens

22 mei 2019

19u10 6 Aalst Op donderdag 23 mei organiseren VDAB en stad Aalst voor de tweede keer het jobevent ‘Aalst werkt!’. De lokale job-en opleidingenbeurs vindt plaats op de Tragel in de gebouwen van VDAB. De Jobbeurs is er voor iedereen die op zoek is naar werk.

Sinds augustus 2015 dalen de Vlaamse werkloosheidscijfers en tegelijkertijd neemt het aantal openstaande vacatures stelselmatig toe. “Deze tendens is ook in Aalst duidelijk merkbaar. Daardoor is er een echte ‘war on talent’ bezig in onze regio”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V). “Op dit moment staan er meer dan 2.800 vacatures open in Aalst in verschillende sectoren zoals bouw, industrie, horeca en zorg. Voldoende redenen dus om bedrijven te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers en zo meer Aalstenaars de kans te geven om dichter bij huis te werken.”

Daarom organiseren VDAB en stad Aalst op donderdag 23 mei voor de tweede keer het jobevent ‘Aalst werkt!’. “Een eerste geslaagde editie van vorig jaar in De Gendarmerie haalde meer dan 500 bezoekers. Deze editie vindt de jobbeurs plaats op de Tragel 49 in de gebouwen van VDAB”, zegt de schepen.

50 regionale bedrijven aanwezig

De lokale job-en opleidingenbeurs is er voor iedereen die op zoek is naar een geknipte job of passende opleiding. Bezoekers maken er kennis met 50 regionale bedrijven onderverdeeld in zes beroepenclusters. Ze krijgen er ook de kans om hun cv te laten checken, een professionele profielfoto te laten nemen of deel te nemen aan korte workshops over ‘werkplekleren’ en ‘eerste hulp bij jobbeurzen’. Zes interactieve infostanden dagen de bezoekers uit om meer te weten te komen over de verschillende sectoren en de bijhorende opleidingen.

Nieuw dit jaar is de samenwerking met Actiris om zo ook Brusselse werkzoekenden te matchen aan de vele openstaande vacatures uit de regio.

Meer info en de lijst met aanwezige bedrijven vind je op vdab.be/aalstwerkt.