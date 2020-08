2.500 euro aan cadeaubonnen voor personeel Aalsterse ziekenhuizen: “Zo steunen we de mensen van de zorg én de lokale handel” Rutger Lievens

24 augustus 2020

1.710 euro aan cadeaubonnen gaat er naar het personeel van het ASZ en nog eens 800 euro aan cadeaubonnen gaat naar het OLV-ziekenhuis in Aalst.

De Grootste Cadeaubon van Vlaanderen, een initiatief van cadeaubonaalst.be, Winkelen in Aalst, Roularta en NSZ, heeft het personeel van de Aalsterse Ziekenhuizen cadeaubonnen geschonken ter waarde van 2.500 euro. De personeelsleden kunnen ze spenderen bij lokale handelaren in Aalst. “We waren van oordeel dat het zorgpersoneel meer verdiende dan applaus”, zegt Björn Verbrugghe van Cadeaubon Aalst. “Ook de lokale handelaars, hard getroffen door het coronavirus, steken we op deze manier een hart onder de riem”, zegt hij.

Mensen konden via De Grootste Cadeaubon van Vlaanderen een euro schenken aan een ziekenhuis naar keuze. In heel Vlaanderen leverde dat 14.000 euro op. “Wij geloofden met District A, de initiatiefnemer van Winkelen in Aalst, heel sterk in het idee van de Grootste Cadeaubon”, zegt Christ’l De Wuffel. “Bovendien steunen we zo de lokale handelaars”, zegt ze.

De cadeaubonnen zijn geldig bij meer dan 65 lokale handelaars in Aalst en omstreken.