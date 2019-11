2.000 liter chemische vloeistof loopt weg uit vat nadat het omvalt Koen Baten

20 november 2019

00u15 0 Aalst Bij Ziegler op het industrieterrein in Aalst is de brandweer ter plaatse nadat er bijna 2.000 liter Solvent uit een vat liep. Het vat viel omver, waardoor het product allemaal kon ontsnappen. Schadelijk voor de gezondheid is het niet, maar het product moest wel opgeruimd worden door de brandweer.

Het incident gebeurde iets voor 23.00 uur gisterenavond. De brandweer kwam meteen ter plaatse en bracht alle nog aanwezig werknemers naar buiten. Er werd een lint gespannen en het bedrijf werd even geblokkeerd. Vrachtwagens mochten niet meer vertrekken en het personeel kon ook niet naar huis.

Het product dat uit het vat ontsnapte is niet schadelijk voor de gezondheid, maar wel brandbaar. Door de geur kan het wel even op de adem nemen, maar daar blijft het ook bij. Hoe het komt dat het vat omviel is op dit moment nog niet duidelijk. De brandweer zal nog enige tijd nodig hebben om alles op te ruimen.