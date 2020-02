2.000 ‘Aalsterse Jodensterren’ verdeeld aan carnavalisten Rutger Lievens

22 februari 2020

15u10 21 Aalst In Aalst zijn er buttons met de afbeelding van een ‘Joodse ster’ in de kleuren van het Aalsterse stadslogo in omloop. De Aalsterse carnavalist Michel Van Brempt deelt er zo 2.000 uit. Hij ontkent echter dat het om een Davidsster gaat: “Dat is twee keer de A van Aalst. Een keer recht en eens averechts. Zie jij daar een Joodse ster in?”, houdt hij zich van den domme.

Over de grens of niet? In Aalst zijn er 2.000 buttons met ‘Jodensterren’ in omloop. Michel Van Brempt is ze aan het uitdelen in cafés en bij carnavalisten. Ze zullen zeker in de stoet te zien zijn. Van Brempt is gemeenteraadslid voor Forza Aalst, stapte vorig jaar uit VB Aalst maar is nog lid van Vlaams Belang nationaal. Toch heeft dit voor hem niks met politiek te maken, wel met carnaval. Michel Van Brempt staat al jaren bekend als carnavalist en is onder meer de man achter de Aalsterse aftelkalender van carnaval.

“Alle gelijkenissen met bestaande symbolen zijn louter toevallig”, zegt Michel Van Brempt. “Ik wilde buttons maken met het symbool van de stad Aalst op. Ik had er de A van Aalst in de kleuren van het stadslogo eens recht opgezet en eens averechts. Omdat Aalstenaars averechtse mensen zijn. Ze doen het omgekeerde van wat je van hen verwacht. Nu zeggen de mensen mij dat dat op een Joodse ster lijkt. Ik ben daar echt van geschrokken", zegt hij.