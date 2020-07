19-jarige uit Sint-Pieters-Leeuw komt naar Aalst tijdens lockdown: “Ik moest geld ophalen bij mijn tante die corona had” Koen Baten

02 juli 2020

15u19 0 Aalst Jonathan L. uit Sint-Pieters-Leeuw stond donderdagmorgen terecht in de politierechtbank van Aalst voor het overtreden van de coronamaatregelen. Op 4 mei zakte hij af naar Aalst om geld te komen halen bij zijn tante. Die had nota bene op dat moment het coronavirus te pakken. “Ik wist dat ik niet buiten mocht komen, het was niet slim van mij", aldus L.

Het was niet de eerste keer dat de 19-jarige jongen betrapt werd tijdens de lockdown. “De hardleersheid en de regels aan de laars lappen is geen goed idee”, klinkt het. “Het is overal duidelijk gecommuniceerd op televisie en in de kranten en toch negeer je alles twee keer", aldus de rechtbank.

De jongeman besefte dat hij niet buiten mocht komen om het geld te gaan halen bij zijn tante. “Er was toen geen andere mogelijkheid, maar ik had het niet mogen doen", klinkt het. De tiener kreeg een celstraf van drie maanden opgelegd en een geldboete van 3.200 euro. Als hij deze boete niet betaalt, krijgt hij nog een extra gevangenisstraf bij van drie maanden.