18 panden leeg in de Kattestraat: “Leegstand in Aalst laatste tien jaar verviervoudigd” Rutger Lievens

01 oktober 2019

12u52 1 Aalst Wat je met het blote oog al kon zien, heeft Unizo nu in cijfers gegoten: de leegstand in Aalst stijgt enorm. In tien jaar tijd is de leegstand in Aalst bijna verviervoudigd. Ondernemersorganisatie Unizo Aalst vraagt dringende maatregelen van de stad.

Tijdens het Weekend van de Klant op 5 oktober zal Unizo Aalst een receptie geven voor ondernemers in een leegstaand handelspand in de Galerij Pieter Van Aelst. “Een gastvrije en ludieke actie om aandacht te vragen voor de stijgende leegstandscijfers in Aalst”, zegt Freek Van Neck van Unizo Aalst. “De cijfers zijn niet mals. In tien jaar tijd is de leegstand in Aalst bijna verviervoudigd. Waar in 2010 nog 3,4 procent van de handelspanden leegstonden, is dat in 2019 al 12,5 procent. Een zorgwekkende evolutie die de handelskern van Aalst zeker niet ten goede komt. Unizo Aalst vraagt dan ook dringend maatregelen om de negatieve evolutie tegen te gaan.”

Hervorming leegstandsheffing

Freek Van Neck, voorzitter van Unizo Aalst, pleit voor een aanpak op verschillende fronten. “De leegstandsproblematiek moet op verschillende fronten worden aangepakt. Op gebied van citymarketing en beleving doet de stad Aalst al belangrijke inspanningen, maar Unizo pleit ook voor een hervorming van de bestaande leegstandsbelasting, naar het voorbeeld van Mechelen”, zegt hij. “Daar wérkt de leegstandsheffing. Als we een gelijkaardig systeem in Aalst kunnen invoeren, dan betaalt zich dat meer dan terug én daalt de leegstand op termijn.”

Unizo pleit voor een hervorming van de bestaande leegstandsbelasting, naar het voorbeeld van Mechelen. Daar wérkt de leegstandsheffing. Als we dat systeem in Aalst kunnen invoeren, dan betaalt zich dat meer dan terug én daalt de leegstand op termijn Freek Van Neck, voorzitter Unizo Aalst

“In Mechelen zitten ze er korter op. Ambtenaren doen regelmatig hun ronde in de stad. Een leegstaand pand komt dan op een wachtregister, dat geldt als een waarschuwing voor de eigenaar. In het hartje van Mechelen is de leegstandsheffing drie keer zo hoog. Daardoor daalt de leegstand er de voorbije jaren. Eigenaren krijgen er begeleiding, hoe ze van hun pand een pop-up kunnen maken of wanneer ze willen renoveren. Op die manier maken ze kans op een korting op de leegstandstaks of zelfs een kwijtschelding”, zegt Van Neck.

18 panden leeg in Kattestraat

Wij telden achttien lege handelspanden in de Kattestraat. Vijf staan er leeg in de Nieuwstraat. “Het is verschrikkelijk”, vindt Freek Van Neck dat. Volgens Unizo is het belangrijk om creatief om te gaan met het probleem. “Zo bewees de wedstrijd ‘Win je winkel’, met tien enthousiaste deelnemers, dat er nog ‘goesting’ is om te ondernemen”, zegt hij.

“De winnaar van de wedstrijd betrok een leegstaand pand in de Galerij Pieter Van Aelst en een andere kandidaat van de wedstrijd heeft inmiddels zijn intrek genomen in een pop-up in de Kattestraat. Ook proactief inzetten op informeren en sensibiliseren van ondernemers kan het aantal stopzettingen en dus leegstaande panden doen dalen.”